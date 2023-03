Conferenza e workshop dello scultore Cimarelli a Bangkok

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - L'Ambasciata d'Italia in Thailandia, in collaborazione con la Facoltà di Belle Arti dell'Istituto di Bunditpatanasilpa, propone per il prossimo 27 marzo una conferenza a Bangkok dello scultore italiano Dionisio Cimarelli.

A seguire, il 28 marzo, l'artista terrà un workshop.

Dionisio Cimarelli, nato a Jesi (Ancona) nel 1965, è stato docente presso la New York Academy of Art, fondata da Andy Warhol nel 1980, e presso The Art Students League of New York dove hanno studiato molti tra i più importanti artisti statunitensi del XX secolo. Nelle sue opere, Cimarelli, fonde la tradizione scultorea italiana con quella della porcellana cinese. Premiato nel 2019 come "Marchigiano dell'anno nel mondo", la New York Academy gli ha riconosciuto "l'abilità di cambiare il mondo delle arti". La carriera artistica di Cimarelli si è svolta in gran parte all'estero. Nel 2010 nel Padiglione italiano presso la Shanghai World Expo del 2010 ha realizzato la scultura monumentale di Matteo Ricci. Molte sono le sue opere esposte in diverse parti del mondo, come nel Museo del Louvre di Parigi, nella Chiesa Reale di Copenaghen, nel Palazzo Reale di Stoccolma, nella Cattedrale di Strasburgo, presso The Institution of Civil Engineers a Westminster di Londra. (ANSA).