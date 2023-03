Slovacchia: l'ambasciatrice Flumiani a Poprad e Spisska Kapitula

(ANSA) - PRAGA, 22 MAR - L'ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani si è recata a Poprad, la città nel nordest della Slovacchia, dove ha partecipato ad un incontro di networking organizzato dalla Camera di commercio italo-slovacca.

È quello che riferisce una nota della sede diplomatica. Nel rivolgersi al vice presidente della Camera Francesco Amitrano e agli imprenditori italiani e slovacchi presenti, l'ambasciatrice ha espresso viva soddisfazione per i traguardi raggiunti dalla cooperazione economica tra i due paesi nel trentennale dello stabilimento delle relazioni bilaterali.

Assieme al segretario generale della Camera Giorgio Dovigi, Flumiani si è anche recata presso la società italiana Stiga, attiva a Poprad dal 2006 nella produzione di tosaerba, con oltre 270 dipendenti. Durante la visita allo stabilimento, ha incontrato il direttore, Peter Hirka, che ha illustrato i progetti dell'azienda per i prossimi mesi.

Ieri l'ambasciatrice ha visitato Spisska Kapitula, dove è stata accolta dal vescovo, l'amministratore diocesano, Jan Kubos, con il quale ha approfondito i legami storici ed artistici di questo importante sito Unesco con l'Italia. Ha inoltre incontrato, presso il locale seminario, il rettore Peter Majda, responsabile dell'Istituto teologico che fa parte dellïuniversità cattolica di Ruzomberok. Oltre ad un incontro con un gruppo di studenti, sono state esaminate le opportunità per l'insegnamento della lingua italiana nell'istituto dove si insegnano anche le scienze sociali e la musica, così come per la cooperazione culturale, sulla scia di quanto già avviene all'università di Ruzomberok. (ANSA).