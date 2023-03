A Lubiana Amb. Campanile incontra storico d'arte Prelovšek

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Ambasciatore d`Italia a Lubiana, Carlo Campanile, ha avuto oggi un incontro con lo storico dell'arte slovena Damjan Prelovšek che lo ha accolto nella sua casa nel centro di Lubiana, una dimora storica, piena di opere d'arte, progettata dal famoso architetto sloveno Jože Plečnik.

Prelovšek, che è stato ambasciatore sloveno a Praga per quattro anni , dal 1998 al 2002, dal 2005 in poi è stato direttore generale della Direzione Beni Culturali del Ministero dei Beni Culturali per diversi anni, durante il periodo in cui nel Paese è stata adottata la normativa vigente per la tutela del patrimonio. Un personaggio ecclettico che da giovane ha gareggiato come canoista alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. Nel 2017 Damjan Prelovšek ha ricevuto il premio della Società slovena d'arte e storia per il suo eccezionale contributo nel campo della ricerca sull'architettura slovena, in particolare sull'architettura di Jože Plečnik. E con i tanti racconti ed aneddoti sulla vita dell'eclettivo architetto Plecnik, della cui opera Prelovšek è esperto, lo storico si è intrattenuto con l'Ambasciatore Campanile. (ANSA).