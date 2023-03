Corea Sud: Amb. Failla racconta l'Italia agli studenti

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'Ambasciatore d'Italia in Corea del Sud, Federico Failla, ha visitato quattro scuole della municipalità di Incheon, importante porto commerciale ed agglomerato urbano considerato parte dell'enorme area metropolitana di Seul, per illustrare agli studenti le peculiarità italiane tra tradizione e innovazione. L'Ambasciatore negli incontri ha sottolineato come l'Italia sia esempio di innovazione in tanti settori, tra cui quelli aerospaziale, farmaceutico e ambientale. Failla ha parlato agli studenti della Youngsun High School, Jinsan Science High School, Myungshin Girls' High School e Kalsan Middle School a Bupyeong-gu.

Gli incontri, molto seguiti dagli studenti, sono stati organizzati dal Presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare tra l'Italia e la Corea del Sud, Hong Young Pyo. (ANSA).