Brasile: Gruppo Pininfarina ospite d'onore del IDD23

(ANSA) - SAO PAULO, 21 MAR - Il Gruppo Pininfarina sarà l'ospite d'onore dell'edizione brasiliana dell'Italian Design Day, che si svolgerà mercoledì prossimo, 22 marzo, a Caixas do Sul, culla dell'immigrazione italiana e importante polo dell'industria e il design locali.

A rappresentare l'azienda assurta a icona globale del design e del lifestyle italiano, sarà il direttore vendite e marketing Federico Francesconi, che terrà una conferenza dal titolo "Pininfarina, 93 anni di innovazione".

La compagnia fondata nel 1930 ha sviluppato un prestigioso portfolio di design multidisciplinare che include più di 1.200 progetti automobilistici per marche come Ferrari e Maserati, e più di 600 prodotti di disegno, e progetti nei settori dell'architettura, degli interni, del design nautico, aeronautico e dei trasporti. Nel 2021 e nel 2022, lo studio di design di Pininfarina of America è stato certificato tra i migliori Great Place to Work negli Stati Uniti, dove ha sedi a Miami e New York.

L'Italian Design Day è organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre, con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana in RS (CCIRS), del Consolato Onorario d'Italia a Caxias do Sul e del COMITES RS (Comitato Degli Italiani All'Estero | Rio Grande do Sul). Questa edizione ha il sostegno anche di CIC Caxias do Sul, e dell'Università di Caxias do Sul e Florense. (ANSA).