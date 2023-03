Aziende sui ghiacciai, evento dell'Ambasciata italiana a Oslo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un evento di business networking intitolato 'Aziende italiane sui ghiacciai' si è svolto oggi a Oslo, in Norvegia, presso la Det Gamle Biblioteket, nell'ambito della mostra fotografica 'Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici', un progetto del Ministero degli Esteri italiano realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Macromicro e la curatela di Fabiano Ventura, fotografo paesaggista specializzato in tematiche ambientali, l'Ambasciata d'Italia a Oslo, Assosport e l'Ufficio Ice di Stoccolma.

L'evento, dedicato alle eccellenze italiane nel settore dell'equipaggiamento per la montagna e gli sport invernali, ha visto la partecipazione dell'ambasciatore d'Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, del direttore dell'Ufficio Ice di Stoccolma, Andrea Mattiello e della presidente di Assosport, Anna Ferrino, oltre a cinque storiche aziende italiane del settore associate che si sono presentate ai buyer e al pubblico norvegese con video e testimonianze.

Le aziende presenti erano La Sportiva, che dal 1928 produce abbigliamento tecnico, calzature e accessori per l'arrampicata, l'escursionismo e l'alpinismo; Ferrino, storica azienda fondata a Torino nel 1870, Aku, calzaturificio che produce scarpe per la montagna, la caccia e il tempo libero da oltre 40 anni; Scarpa, azienda calzaturiera a conduzione famigliare che da oltre 65 anni produce scarpe sportive tecnologicamente all'avanguardia e Vibram, fondata dall'alpinista Vitale Bramani inventore delle omonime suole da montagna.

Al termine dell'evento sono stati organizzati incontri 'Business-to-business' tra i rappresentanti dei produttori italiani presenti e i buyer norvegesi. (ANSA).