Aziende energetiche italiane ed emiratine unite verso Cop28

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, organizza un seminario sul tema "Italia ed EAU verso la COP2 - impegno del settore privato per la transizione energetica". L'evento, trasmesso in streaming online, si terrà al Conrad Hotel di Abu Dhabi il 15 marzo alle ore 15.00.

Secondo quanto riferito in una nota, il seminario è il primo risultato operativo del Memorandum sulla cooperazione rafforzata tra Italia ed Emirati Arabi Uniti in vista della Cop28, firmato ad Abu Dhabi dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani e da Sultan Al Jaber, ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate e presidente designato della Cop28.

La conferenza sul clima si terrà a Dubai il prossimo autunno e sarà una tappa fondamentale per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale e sul raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a fare della Cop28 una Cop d'azione e una Cop per tutti, ottenendo risultati concreti e coinvolgendo gli stakeholder privati e la società civile.

Le aziende italiane sono già in prima linea nella transizione energetica. Negli Emirati, la tecnologia italiana ha un ruolo importante nella decarbonizzazione del settore energetico e le aziende italiane sono leader mondiali nelle soluzioni tecnologiche per l'energia pulita.

L'evento riunirà business leader e dirigenti di aziende italiane e degli Emirati del settore energetico. Tra i relatori, il Ceo di Beeah H.E. Khaled Al Huraimel, il senior vice president di Adnoc per le Nuove Energie e Ccus, Hanan Balalaa, l'Executive Director di Masdar Nikolas Meitanis, la Ceo di Ansaldo Green Tech Daniela Gentile, e dirigenti di alto livello di Eni, Enel, Maire, Saipem, Acwa Power, Confindustria, Intesa San Paolo, Med-Or Foundation e Global Solar Council.

"L'Italia e gli EAU hanno deciso di dare un nuovo impulso alle relazioni bilaterali. La cooperazione sul clima e sulle energie sostenibili è un pilastro prioritario della nostra nuova partnership strategica. In vista della COP28, le aziende italiane si stanno attrezzando per fornire soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili per massimizzare l'energia e minimizzare le emissioni", ha dichiarato l'ambasciatore italiano negli Emirati Lorenzo Fanara. "Questo ambizioso obiettivo dichiarato dal ministro Sultan Al Jaber è condiviso dalle aziende italiane. Questo seminario fornirà una piattaforma per i leader italiani ed emiratini del settore energetico per condividere esperienze e identificare soluzioni per affrontare la transizione energetica e rendere la Cop28 un successo".

