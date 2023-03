Chiude a New Delhi la mostra 'Italian tech in India'

(ANSA) - NEW DELHI, 05 MAR - Chiude questa sera a Delhi la mostra "Italian tech in India", lo show case di tre giorni organizzato dalla IICCI, Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, la camera bilaterale di commercio indo-italiana e dall'Ambasciata, la cui inaugurazione è coincisa, senza essere stata pianificata, con la visita a New Delhi della premier Giorgia Meloni e del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha partecipato al taglio del nastro assieme al ministro indiano per il Commercio e l'Industria Piyush Goyal. Le diciassette aziende italiane presenti con uno stand e gli altri dieci brand partecipanti offrono una sintesi di punta della presenza italiana in India, che conta oltre 600 imprese, con 300 stabilimenti che danno lavoro a circa 50mila dipendenti, e si inscrivono nella cornice del sottotitolo della mostra: "Il know-how italiano per la transizione energetica e la crescita della manifattura indiana".

Come spiega all'ANSA l'Amministratore Delegato e segretario generale dell'IICCI Claudio Maffioletti: "Per questo show-case abbiamo selezionato alcune imprese italiane che hanno investimenti più consistenti in India e che vanno dal settore automobilistico e dei componenti per automobili, alle infrastrutture ingegneristiche, dall'edilizia e dai materiali per la costruzione, ai macchinari in genere, fino all'intera catena della produzione agricola e della trasformazione di alimenti di qualità. Una scelta selezionata, che credo costituisca un'ottima sintesi della nostra industria".

La mostra, nata da un'idea di Alessandro De Masi, Console Generale d'Italia a Mumbai e di Francesco Varriale, che guida il dipartimento Economico e Commerciale dell'Ambasciata, si trasferirà dal 17 al 19 marzo a Pune, distretto industriale del Maharashtra che vede una delle più alte concentrazioni di imprese italiane. (ANSA).