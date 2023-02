Tunisia: ambasciatore Saggio ricevuto da ministra Finanze

(ANSA) - TUNISI, 10 FEB - Giornata densa di impegni per l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, che, oltre al ministro della Difesa, ha visto oggi la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia. "L'incontro - si legge in una nota della Rappresentanza diplomatica italiana - ha permesso di ricordare il ruolo di primo partner commerciale ricoperto dall'Italia nel Paese e la comune volontà di consolidare ulteriormente tale risultato".

A tal fine, il colloquio ha consentito anche di sottolineare le straordinarie opportunità dischiuse dall'approvazione del progetto di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia Elmed, che produrrà un effetto moltiplicativo degli investimenti con ricadute positive in termini occupazionali e di sviluppo delle rinnovabili.

"L'ambasciatore Saggio ha infine confermato, nel corso dell'incontro, il sostegno dell'Italia per una rapida conclusione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale", conclude la nota. (ANSA).