Tavola rotonda su ortofrutta Italia alla Fruit Logistica Berlino

(ANSA) - BERLINO, 08 FEB - In occasione della fiera internazionale Fruit Logistica, apertasi oggi a Berlino, l'ambasciata d'Italia ha ospitato il seminario "L'ortofrutta italiana nel contesto europeo. Tra sfide comuni e scenari che cambiano", organizzato in collaborazione con Confagricoltura.

Hanno partecipato all'evento il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il sottosegretario di stato al ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, e il presidente della commissione Agricoltura della camera dei deputati Mirco Carloni.

Agli interventi istituzionali ha fatto seguito una tavola rotonda, a cui hanno partecipato anche il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Fruitimprese Marco Salvi, l'imprenditrice agricola Stefania Mana e il segretario generale della Lega degli agricoltori tedeschi, Bernard Krüsken.

"La sicurezza alimentare e la resilienza delle catene globali del valore sono diventati temi prioritari nell'agenda internazionale", ha detto in apertura l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio. L'ambasciatore ha sottolineato l'importanza della forte collaborazione tra Italia e Germania anche in questo settore, ricordando che "l'interscambio di 144 miliardi di euro nel 2021 testimonia la solidità del rapporto bilaterale, nel quale il settore agroalimentare e ortofrutticolo si confermano una componente fondamentale di tale aggregato".

L'export del comparto verso la Germania ammonta a circa 8,5 miliardi di Euro. Per il vice ministro Cirielli "il Made in Italy, che nasce anche dalla tradizione agroalimentare italiana, è elemento centrale della strategia di posizionamento italiano all'estero". In questo senso l'agricoltura non è solo settore di traino per economia ed export, ma anche un "biglietto da visita" della qualità e dello stile del nostro Paese, sostenuto con intensità dalla nostra azione diplomatica, ha aggiunto Cirielli.

Il sottosegretario La Pietra ha sottolineato che visitando gli stand di Fruit Logistica ha riscontrato un grande entusiamo e c'è grande "voglia di Italia". Nell'incontro si è parlato delle varie sfide che il settore deve affrontare, tra cui l'inflazione, gli elevati costi delle materie prime, il rincaro dell'energia e la guerra in Ucraina. (ANSA).