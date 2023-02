Singapore: un milione di euro per borse di studio a italiani

(ANSA) - SINGAPORE, 07 FEB - L'ambasciatore di Singapore (non residente) in Italia, Ow Chio Kiat, ha effettuato una donazione di oltre un milione di dollari destinata ad una scholarship per candidati italiani presso la prestigiosa Lee Kuan Yew School dell'università Nus.

"Siamo molto grati che abbia deciso di destinare un contributo così importante a studenti italiani - ha dichiarato il sottosegretario Maria Tripodi -. Si tratta di un'ulteriore conferma che la collaborazione tra Italia e Singapore nel campo scientifico, universitario e della ricerca rappresenta un pilastro prioritario delle nostre relazioni".

La donazione si colloca nel quadro del rafforzamento dei rapporti accademici, che ha preso avvio lo scorso ottobre con il lancio del primo bando per progetti congiunti dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica che era stato firmato tra Italia e Singapore nel 2016.

"Singapore - ha commentato l'Ambasciatore Vattani- ha attirato negli anni un'importante comunità di circa 100 ricercatori italiani, che spesso occupano posizioni di alto livello in diversi Istituti Universitari e che mantengono ottime relazioni scientifiche con l'Italia. Il contributo servirà come ulteriore volano per rafforzare la nostra cooperazione anche in questo ambito". (ANSA).