A Delhi colloquio interreligioso sulla Fraternità Universale

(ANSA) - NEW DELHI, 05 FEB - In occasione della Giornata Internazionale della Fraternità l'Ambasciata italiana in India ha organizzato la conversazione a più voci dal titolo "Da 'Fratelli Tutti' a 'Vasudhaiva Kutumbakam'(Il mondo è una famiglia)", ispirata ai principi enunciati da Papa Francesco nella sua Enciclica.

L'evento, progettato in collaborazione con il Vidyajyoti College of Theology di Delhi, attraverso gli interventi dei relatori ha esplorato il contributo delle differenti religioni alle sfide globali, dal cambiamento climatico ai conflitti alla scarsità di beni essenziali, attraverso la promozione di un paradigma di sorellanza e fraternità.

I relatori sono stati accolti dall'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, e moderati da Maria Teresa Del Re, Primo Segretario dell'Ambasciata.

Dopo gli interventi introduttivi dell'Arcivescovo di Delhi Anil J. T. Couto, di Shombi Sharp, Coordinatore delle Nazioni Unite e di Ram Madhav, rappresentante per il governo indiano del Religion Forum del G20, hanno preso la parola Khwaja Iftikhar Ahmed, Presidente di Interfaith Harmony of India, Husain Bandi Imam del Brahma Khumaris' Om Shanti Retreat Centre, Anekat Jain, del Lal Bahadur Shastri Institute, Rishi Kumara Dasa, dell'Iskon, A. K. Merchant della Bahai Community of India, John Pudota Rayappa del Vidyajyoti College of Theology, Kabir Saxena del Tushita Mahayana Meditation Centre e Prabhi Singh, della Sewa Udhaar Foundation. (ANSA).