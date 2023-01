Giornata Memoria: a Bratislava NefEsh Trio in concerto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Si è svolto ieri a Bratislava, presso l'edificio della Radio Slovacca, il concerto del NefEsh Trio, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Bratislava e con l'Ambasciata d'Israele in Slovacchia in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria 2023.

L'evento è stato aperto da un saluto dell'ambasciatrice d'Italia Catherine Flumiani e dell'ambasciatore d'Israele Eitan Levon che hanno acceso insieme una candela, ricordando simbolicamente la vita di una delle vittime dell'Olocausto.

L'esibizione del trio composto da Daniele Davide Parziani (violino), Manuel Buda (chitarra) e Davide Tedesco (contrabbasso), che ha partecipato a diversi e famosi festival sia in Italia sia all'estero, ha riscosso particolare successo tra il pubblico - composto anche da molti esponenti del corpo diplomatico accreditato in Slovacchia - grazie ai ritmi travolgenti creati dagli strumenti a corda, in un viaggio sonoro che ha come terra d'origine la musica ebraica e che è riuscito a spaziare attraverso il jazz, la musica balcanica e altre forme di musica popolare accostando temi di provenienze temporali e geografiche diverse. L'audio del concerto è stato registrato dalla Radio Nazionale Slovacca che potrà ritrasmetterlo sulle proprie frequenze. (ANSA).