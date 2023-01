Giorno memoria:gli eventi della rete diplomatica italiana in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - L'Ambasciata d'Italia a Washington e la rete diplomatico-consolare e culturale italiana negli Stati Uniti onorano la Giornata della Memoria attraverso una serie di eventi nelle città di Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco e Washington. Quest'anno l'Ambasciata italiana e l'Istituto Italiano di Cultura a Washington hanno messo al centro delle commemorazioni la condizione delle donne nei campi di transito e di sterminio durante l'Olocausto. Il 24 gennaio, l'Auditorium dell'Ambasciata ha ospitato la prima proiezione negli Stati Uniti del film "Bocche Inutili" (Useless Mouths), diretto dal regista Claudio Uberti e prodotto con la collaborazione di Rai Cinema e il supporto del Ministero della Cultura.

Il film racconta la tragedia di Ester, giovane ebrea italiana che viene dapprima deportata presso il campo di transito Fossoli e successivamente a Ravensbrück, e della solidarietà che salva anche dall'inferno della deportazione. Nel suo discorso introduttivo, l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia ha sottolineato che la memoria è di vitale importanza e che "l'impegno italiano nell'onorare questo avvenimento è la testimonianza della forte determinazione da parte delle istituzioni e di tutto il popolo italiano affinché la storia non si ripeta." E' intervenuto il CEO di B'nai B'rith International Daniel S. Mariaschin, seguiti dai commenti della storica Anna Foa, curatrice della sceneggiatura, e del regista. All'evento hanno partecipato rappresentanti di American Jewish Committee, Anti-Defamation League e altre organizzazioni della comunità ebraica, oltre che dello United States Holocaust Memorial Museum. Il 27 gennaio, il Consolato Generale d'Italia a New York ha tenuto a Park Avenue la tradizionale cerimonia della lettura pubblica dei nomi degli ebrei deportati dall'Italia e dai territori italiani. Questa iniziativa fa parte di un articolato programma di eventi avviato il 19 gennaio e che si concluderà il primo febbraio, organizzato in collaborazione con il Centro Primo Levi e le principali istituzioni culturali italiane di New York: Istituto Italiano di Cultura, Casa Italiana Zerilli Marimò della NYU, Italian Academy della Columbia University, Calandra Institute di CUNY, Scuola d'Italia Guglielmo Marconi, Center for Italian Modern Art (CIMA) e Magazzino Italian Art per commemorare le vittime della Shoah e preservare la memoria di quei tragici eventi. Alla commemorazione, molto sentita, hanno partecipato rappresentanti dello Stato e della Municipalità di New York, numerosi esponenti della comunità italiana, del mondo ebraico e studenti di varie scuole. L'Istituto Italiano di Cultura di New York ha ospitato una conferenza dedicata a "Giorgio Bassani in Nord America", L'Istituto Italiano di Cultura di New York ha ospitato un seminario di studi ("Giorgio Bassani in Nord America") dedicato anche alla nuova edizione delle Poesie Complete dello scrittore. (ANSA).