Giorno Memoria: la storia di Tatiana Buci a Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 27 GEN - Toccante serata di commemorazione delle vittime italiane dell'Olocausto, ieri, presso l'Istituto italiano di cultura a Varsavia, dove Marco Caviglia ha presentato l'opera della Fondazione Museo Shoah di Roma insieme con l'animato della Rai "La stella di Andra e Tati" dedicato alla storia di Alessandra e Tatiana Buci, le due sorelle italiane rimaste da piccole le prigioniere ad Auschwitz e dopo la guerra ritrovate dagli genitori.

"Si tratta di un filmato realizzato per trasmettere queste storie anche ai bambini" ha spiegato Caviglia, presentando fra l'altro dagli archivi digitalizzati della Fondazione i documenti che riguardano la tragica sorte degli ebrei romani arrestati il 16 ottobre 1943. Particolare la testimonianza di Laura Ranalli, l'incaricato d'affari dell'Ambasciata italiana in Polonia, sulla serenità di Tatiana Buci incontrata da lei alcuni giorni fa a Cracovia durante la visita del ministro d'istruzione Giuseppe Valditara. "Il nostro è un caso più unico che raro: uscendo dal campo ancora bambine non ne abbiamo avuto memoria. Solo dopo abbiamo potuto ricostruire quello che avevamo vissuto grazie alle testimonianze degli altri", le ha detto Buci. Un altro documentario intitolato "La bambina che non sapeva odiare" su Lidia Mksymowicz, rinchiusa ad Auschwitz nel 1942 e dopo la liberazione adottata da una famiglia polacca sarà presentato dall'istituto di cultura a Cracovia. (ANSA).