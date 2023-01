Silli, 'il Messico è strategico per l'Italia, collaboriamo'

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 25 GEN - "Porterò al ministro Tajani un condensato di notizie e impressioni molto positive dal Messico, Paese strategico per noi e che in futuro acquisirà una grande importanza negli equilibri geopolitici del mondo". Lo dice il sottosegretario agli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Giorgio Silli all'ANSA al termine della missione che lo ha portato in Messico e a Panama.

"Ho scelto di fare la prima missione in Messico - spiega Silli - perché l'Italia e questo Paese hanno una storia che parte da lontano, hanno legami fortissimi, sono molto simili culturalmente. In più il Messico ha tutti i requisiti per diventare uno degli attori più importanti del futuro geopolitico del mondo: fa parte del G20, ha materie prime, petrolio, industrie, il manifatturiero, 130 milioni di consumatori, un'upper class che sta crescendo e imprenditori che stanno investendo molto in Italia. Ci sono numerosi italiani di prima generazione, che qui hanno stabilito aziende importanti e interessanti, e che portano alta la nostra bandiera. Credo sia arrivato il momento di essere complementari e creare joint venture che possano portare vantaggi ad entrambe le parti".

In Messico il sottosegretario ha incontrato gran parte degli esponenti del governo, tra questi il sottosegretario all'Economia, che ha invitato a venire in Italia, e la ministra della Cultura, con la quale ha avuto un lungo colloquio. "Il Paese sta costruendo il suo battaglione militare per la protezione del patrimonio artistico-culturale, con l'ausilio della nostra arma dei Carabinieri, a cui si ispirano. Tra l'altro l'Italia ha recuperato dei pezzi storici di arte Maya e Azteca di proprietà del governo messicano, e con i nostri carabinieri presto li riconsegneremo. Abbiamo in animo di fare un passaggio con altri ministri del governo, perché c'è la volontà di promuovere anche scambi tra i nostri musei".

Per Silli è importante riportare un focus italiano sui Paesi dell'America Latina, in passato "trascurati sotto il profilo diplomatico", e sottolinea come il volo diretto tra Roma e Città del Messico accorcerà le distanze.

A Panama il sottosegretario, che ha tra l'altro la delega per gli italiani all'Estero, ha partecipato alla riunione dei consoli italiani dell'America Latina, e ad alcuni incontri con il governo. "Da Panama mancavano esponenti dell'esecutivo italiano da molto tempo e ne ho approfittato per riallacciare relazioni diplomatiche, per parlare dell'Expo 2030, e porre l'accento su un Paese che è un hub importante dell'America Latina". (ANSA).