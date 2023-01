Ambasciatrice a Bratislava incontra sottosegretario all'Economia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - L'ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha incontrato il sottosegretario all'Economia della Repubblica Slovacca Peter Gerhart.

Il colloquio, al quale hanno partecipato anche rappresentanti della Sario (Agenzia Slovacca per la Promozione degli Investimenti), ha permesso di fare il punto sulla positiva cooperazione in campo economico e sulla significativa presenza delle imprese italiane nel Paese, di cui l'Ambasciatrice ha sottolineato l'apporto in termini di tecnologia e impiego.

Ampio spazio è stato dedicato alla cooperazione energetica e al ruolo svolto dall'Italia per contribuire alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento messa in atto dalla Slovacchia, con l'obiettivo di individuare ulteriori opportunità di collaborazione per il prossimo futuro.

L'ambasciatrice Flumiani ha inoltre illustrato al Sottosegretario la candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale nel 2030, ponendo l'accento sulla sua valenza europea e sull'opportunità di rilanciare un modello di crescita economica condivisa nel continente. (ANSA).