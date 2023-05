A Tirana l'omaggio di Paolo Fresu a David Bowie

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il jazzista Paolo Fresu propone un omaggio a David Bowie, un concerto promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Tirana cell'ambito della Settimana dell'Italia. 'Heroes - Omaggio a David Bowie', si terrà il 6 giugno al Teatro dell'Opera e Balletto di Tirana. Sul palco, insieme a Fresu che suona tromba e flicorno, ci saranno Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico), Christian Meyer (batteria). Una trentina i brani suonati nel corso del concerto, fra i quali "Life on Mars", "This is Not America", "Warszawa", "When I Live My Dreams".

"Appena mi è stato proposto questo progetto - ha detto Paolo Fresu - mi sono sentito onorato ed emozionato. Ho deciso di mettere insieme una band unica, creata appositamente, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, lontani dal jazz. Credo che questo sia un grande valore". "Bowie - ha aggiunto Fresu - è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni". (ANSA).