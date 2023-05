I paesaggi sonori di Anaïs Drago per la Collezione Farnesina

(ANSA) - NEW DELHI, 28 MAG - La sorprendente esibizione della musicista italiana Anaïs Drago ha trasportato il pubblico in una dimensione magnetica ieri, alla Bikaner House di Delhi, dove il giorno prima è stata inaugurata la mostra "La Grande Visione italiana- Collezione Farnesina".

La performance della violinista, un mix di improvvisazione elettronica e sonorità pop, classicismo e sperimentazione, ha creato un paesaggio acustico in perfetta in sintonia con la Collezione d'arte del Ministero degli Esteri, e con la sua visione che fonde passato e futuro.

Il concerto, il primo di una serie di iniziative parallele che accompagnano la presenza della Collezione a Delhi, è stato introdotto da Emanuela Mennella, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, e ha visto tra i presenti l'ambasciatore Vincenzo De Luca, il curatore della mostra Achille Bonito Oliva e l'ex segretario generale della Farnesina Umberto Vattani. (ANSA).