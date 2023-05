Concerto di Domenico Mottola al Chicago Guitar Festival

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il Chicago Guitar Festival ospiterà un concerto speciale del chitarrista italiano Domenico Mottola.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di cultura della città americana. Il Chicago Guitar Festival - in programma il 3 e il 4 giugno prossimi presso la Roosevelt University - ha l'obiettivo di creare una comunità di chitarristi e musicisti di ogni età, livello e formazione, attraverso l'interazione con artisti di livello internazionale, che ricoprono il ruolo di giudici, conduttori di orchestra, educatori e performer dal vivo.

Domenico Mottola, nato nel 1993, ha studiato chitarra e si è diplomato a pieni voti, con lode e menzione speciale, al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. Nel corso della sua carriera, è stato premiato in oltre 30 concorsi internazionali tra cui: Primo premio al concorso internazionale di chitarra Niccolò Paganini di Parma e Primo premio al XVIII Concorso Internazionale di Chitarra a Comarca el Condado (Andalusia). Ha vinto la Chitarra d'Oro nel 2018 come giovane promessa e nel 2020 come rivelazione dell'anno all'International Guitar Convention di Milano e Alessandria. Il suo primo album "Sueño" è stato pubblicato nel luglio 2020 e distribuito da "Contrastes Records". (ANSA).