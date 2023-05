In corso la Settimana del libro italiano ad Innsbruck

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'Ambasciata d'Italia a Vienna, insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, il Consolato Onorario d'Italia a Innsbruck e il Comune di Innsbruck presentano la terza edizione della "Settimana del Libro Italiano" a Innsbruck. Un'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri, che intende sollecitare riflessioni culturali attraverso la lettura. A questo scopo, saranno presentate opere e scrittori che potranno alimentare la comunicazione e il confronto con il pubblico. La "Settimana del libro italiano" si articola in cinque giornate, dal 22 al 26 maggio, durante le quali sono previste interviste con autrici italiane diffuse sui canali Facebook e Instagram della Società Dante Alighieri di Innsbruck sul tema "Donne: molteplici sfaccettature di un'unica realtà". Tra le autrici intervistate Viola Ardone, Simona Trivisani, Sara Poma e Stella Poli. A conclusione della settimana si terrà una lettura di frammenti di romanzi di Alessandro Manzoni e Italo Calvino, in occasione rispettivamente dei 150 anni dalla morte e dei 100 anni dalla nascita. (ANSA).