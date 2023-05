Spagna: inaugurata a Pamplona la mostra italiana '3codesign'

(ANSA) - MADRID, 19 MAG - Ha aperto oggi i battenti a Pamplona '3codesign', una mostra che punta a illustrare il design del riciclo e l'ideazione e realizzazione di oggetti con materiali riciclati di cui l'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali, una tendenza che ha sempre più spazio nel mondo del design 'Made in Italy'. Organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid (Iic) in collaborazione con il Comune di Pamplona e l'Università della Navarra, l'esposizione è ospite fino al prossimo 25 giugno presso la Ciudadela de Pamplona.

"La mostra '3codesign' si propone di offrire una panoramica rappresentativa di come il design italiano stia sperimentando e si stia indirizzando, in funzione delle nuove esigenze di sostenibilità ambientale, verso una vera e propria inversione di tendenza rispetto ai modi di produzione e alle strategie di progettazione applicate nel corso del '900", spiega una nota dell'Iic.

L'esposizione è curata dall'architetto Silvana Annichiarico, organizzata sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia in Spagna e promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Siamo molto soddisfatti di portare una così significativa testimonianza delle nuove sfide del design italiano", ha affermato la direttrice dell'Iic madrileno Marialuisa Pappalardo, "questa non è solo una mostra di design ma un messaggio sempre più necessario per salvaguardare e rispettare l'ambiente" "La mostra '3codesign' si inserisce in un ampio programma annuale di iniziative che, come istituzioni italiane presenti in Spagna, stiamo promuovendo in diverse città" — ha aggiunto Benedetto Giuntini, Incaricato d'Affari dell'Ambasciata d'Italia a Madrid. "Non vogliamo solo far conoscere l'eccellenza del design italiano, ma anche creare preziose occasioni di scambio e condivisione di esperienze su processi produttivi innovativi e sempre più sostenibili". (ANSA).