Il Circolo Italiano di Buenos Aires ha celebrato i 150 anni

(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 MAG - Il Circolo italiano di Buenos Aires ha celebrato giovedì i 150 anni dalla sua fondazione con un evento nella elegante sede del palazzo Leloir che ha visto la partecipazione, oltre che dell'ambasciatore generale, Fabrizio Lucentini, e del console generale, Marco Petacco, anche di un nutrito numero di soci e rappresentanti delle principali istituzioni e associazioni della comunità. Con un sentito discorso il presidente del Circolo, Federico Máximo Kralj, ha ricordato alcuni dei momenti più significativi della storia dell'istituzione. "Il nostro passato ci permette immaginare un futuro prospero per la nostra istituzione e ci invoglia a lavorare con entusiasmo", ha affermato Kralj, secondo il quale l'obiettivo "rimane quello di rafforzare i legami con l'Italia e la sua cultura". "La presenza in questa storica celebrazione dell'ambasciatore e del console generale è segno del forte legame esistente", ha quindi aggiunto il presidente del Circolo.

L'ambasciatore Lucentini ha sottolineato da parte sua l'importanza dell'esistenza e della permanenza di istituzioni come il Circolo Italiano. "Grazie a voi il mio lavoro è più facile, e per questo devo ringraziare tutte le istituzioni e le associazioni che ogni giorno svolgono questo lavoro di mantenimento dei legami tra Italia e Argentina e in special modo il Circolo Italiano che è qui da 150 anni", ha affermato l'ambasciatore. L'istituzione è nata il 16 maggio del 1873 per iniziativa dei rappresentanti più illustri della comunità con l'obiettivo di creare un punto di incontro dove mantenere e preservare le tradizioni della madrepatria oltre che promuovere i legami tra questa e la giovane Repubblica Argentina. (ANSA).