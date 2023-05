A Madrid un progetto italiano di 'microdanze' reali e virtuali

(ANSA) - MADRID, 18 MAG - È sbarcato anche a Madrid 'Microdanze', progetto che si sviluppa tra dimensione reale e mondo virtuale curato dalla Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. L'iniziativa consiste nella messa in scena di brevi performance di ballo in cui viene superata la dinamica "classica" di palcoscenico e di distanza tra spettatore e interpreti. Ogni rappresentazione viene concepita in modo indissociabile rispetto alla location in cui viene realizzata: nel caso della capitale spagnola, il progetto è stato ospite dell'Istituto Italiano di Cultura (Iic).

Nella serata di ieri, il pubblico ha così potuto assistere a "un'esposizione danzata" composta da un lato da una performance di circa 6-7 minuti di durata dei ballerini Vittoria Franchina e Edoardo Brovardi, dall'altro da due rappresentazioni virtuali fruibili attraverso visori oculus VR. Nel primo caso, si è trattato dell'interpretazione di un passo a due di Diego Tortelli creato per Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. La seconda parte è invece un'esperienza immersiva che catapulta lo spettatore in due sorprendenti spettacoli, uno a cura dello stesso Tortelli e dii Francesca Lattuada. con danzatrici e contorsioniste ipnotiche come protagoniste.

"Questo progetto mette al centro il contatto di prossimità, di vicinanza con gli interpreti", ha spiegato Gigi Cristoforetti, direttore generale e artistico della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. "Abbiamo pensato quasi una ventina di microdanze, con diversi coreografi, e generalmente le mostriamo solo in occasioni molto particolari come questa", ha aggiunto.

A Madrid, la messa in scena di 'Microdanze' è stato inserito nell'ambito del ciclo 'In scena a palazzo'. (ANSA).