A Belgrado 'Salon of Excellence', sartoria Made in Italy

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha inaugurato oggi presso l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado l'evento "Salon of Excellence", ideato e curato da Alex Djordjevic della Degorsi Luxury Consulting.

L'appuntamento punta a valorizzare e promuovere la qualità e l'eleganza dell'alta sartoria italiana. In calendario il seminario "Il gioiello d'artista nel XX e XXI secolo. Arte, moda e cultura" della storica dell'arte e curatrice indipendente Paola Stroppiana e la tavola rotonda dal titolo "L'artigianato italiano nell'era dei robot" con gli interventi di Franco Puppato dell'omonima sartoria di Venezia, Alessandro Siniscalchi, maestro camiciaio della maison meneghina Siniscalchi e Tom Eriksson di Viola Milano, azienda specializzata nella realizzazione di accessori da uomo fatti interamente a mano.

Le creazioni di Puppato, Siniscalchi e Viola Milano saranno anche al centro di una mostra ospitata dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, dove resteranno visitabili fino al 29 maggio prossimo. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell' IFIB - Italian Fashion in Belgrade, la rassegna dedicata all'industria della moda italiana realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l'agenzia "Fabrika" di Vesna Mandic "La moda italiana è connubio di stile, qualità, tradizione e innovazione. Un connubio che nasce dalle idee e dalla manualità della nostra arte artigianale. Per l'Italian Fashion in Belgrade - IFIB abbiamo deciso di valorizzare questa eccellenza attraverso i lavori e le testimonianze dei protagonisti della sartoria italiana", ha dichiarato l'Ambasciatore Luca Gori.

(ANSAmed).