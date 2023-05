Illustratori italiani in mostra a Bangalore per l'Europe Day

(ANSA) - NEW DELHI, 13 MAG - È stata inaugurata ieri a Bangalore la mostra "L'illustrazione italiana racconta l'Europa dei popoli" che ha festeggiato l'Europe Day.

"Abbiamo celebrato la giornata con tre giorni di ritardo per via delle elezioni che si sono tenute in tutto lo stato il 10 maggio", spiega il Console Generale d'Italia Alfonso Tagliaferri, che ha inaugurato l'evento alla presenza dei consoli di Francia, Olanda, Danimarca, Canada e Giappone.

La mostra, un'iniziativa del Maeci, consiste in una ventina di illustrazioni realizzate da artiste e artisti italiani affermati a livello internazionale, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei.

vvvI disegni, coloratissimi e di grande impatto, si ispirano ai valori fondanti dell'Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani. Due lavori, in particolare, sono dedicati al Manifesto di Ventotene e alla firma dei Trattati di Roma.

L'esibizione è ospitata nella sede della Srishti Manipal School of Art and Design e sarà visibile fino al 26 maggio. (ANSA).