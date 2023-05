A Lisbona il piano e 'nudo' di Kekko Fornarelli

(ANSA) - LISBONA, 13 MAG - Oggi, 13 maggio, l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona presenta il concerto per piano "Naked", di Kekko Fornarelli, presso l'Auditorio della Scuola Camões di Lisbona, in collaborazione con Spaziomusica.pt e nell'ambito della programmazione Puglia Sounds 2023 per la promozione degli artisti pugliesi nel mondo.

A 18 anni dall'uscita del suo primo album, il musicista barese torna dal vivo nel 2023 con un nuovo disco, "Naked". Dopo un lungo e acclamato percorso internazionale che lo ha portato dal jazz alle sue contaminazioni elettroniche, al crossover, fino ai progetti orchestrali di successo e alle composizioni per colonne sonore di film degli ultimi tempi, con "Naked" Kekko Fornarelli si ricongiunge alla sua essenza, al suo amato pianoforte e alla sua dimensione più pura. Un viaggio che ripercorrerà alcuni dei brani più amati della sua produzione discografica, fino ai temi delle sue colonne sonore e nuovi imperdibili originali, interpretati nel lirismo più profondo del suo pianismo, al tempo stesso eclettico, muscolare, profondamente attuale ma sempre legato alle sue radici più classiche. (ANSA).