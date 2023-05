Dall'Italia 3,3milioni di euro per sostenere la pace in Colombia

(ANSA) - BOGOTÁ, 12 MAG - L'Italia investirà circa 3,3 milioni di euro per favorire la pacificazione in Colombia nei prossimi tre anni, grazie ad un progetto di sviluppo sostenibile per i giovani delle aree rurali e indigene del Paese, promosso dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics).

L'iniziativa sarà lanciata il prossimo 15 giugno presso l'Istituto italiano di cultura di Bogotà, è destinata a rafforzare il Tavolo colombiano per l'apprendimento e l'imprenditoria giovanile rurale.

"Si tratta di un contributo di solidarietà del governo italiano verso quello colombiano, anche questo un modo per costruire la pace nel Paese", spiega all'ANSA Roberto Simoncelli, coordinatore generale del Progetto giovani: il campo in movimento dell'Aics.

Nella prima parte del piano, gli sforzi saranno concentrati su iniziative imprenditoriali di giovani, in particolare quelle che hanno un approccio di genere, ambientale e di gruppi vulnerabili, legati a questioni agricole, imprese verdi e sostenibili, commercio biologico ed eco-turismo, a cui seguirà una fase per trasformare queste iniziative in realtà solide e redditizie. Inoltre si lavorerà alla formazione, affinché oltre a strutturare i piani commerciali, i giovani coinvolti siano in grado anche di dialogare con le istituzioni locali e nazionali.

(ANSA).