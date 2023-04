Mostre: Daniel Schinasi ricordato a due anni dalla morte

(ANSA) - BELGRADO, 06 APR - Daniel Schinasi, l'artista italiano fondatore del movimento Neofuturista, deceduto a Nizza il 12 aprile 2021, avrebbe compiuto quest'anni 90 anni, sessanta dedicati alla pittura. Le sue grandi pitture murali descrivono con soggetti diversi il suo messaggio dell'Umanesimo Neocubofuturista.Il 2 Dicembre 2023 l'Istituto Italianodi Cultura di Amsterdam inaugura, nella più antica Art Society dell'Aja Studio Pulchri (1847), in pieno quartiere dei musei e dei teatri, l'esposizione 'Schinasi A message in Motion'. Una collaborazione creata da Paola Cordone, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, e dall'artista olandese e direttore della Pulchri Studio Art Society, Ed Van Der Kooy.Tra le grandi opere presentate nella bellissima sede del Pulchri all'Aja, il Pannello di 10 metri Hommage à Nice Ville de Paix, Fraternité et Liberté, esposto per molti anni nella Hall della Stazione Centrale Thiers di Nizza. Parallelamente l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam inaugura nella propria sede 'A Message in motion -Drawingsand Documentaries around the Neofuturism', con disegni originali sui temi cari a Schinasi: la musica, i compositori, la natura, il lavoro dell'uomo, oltre che documentari intorno al Neofuturismo. Fra i documentari in particolare quello di Hulrike Hahn, ricercatrice dell'Università di Rotterdam, che ha realizzato il film L'Exode du Juif Italien d'Alexandrie, e fra il materiale esposto anche le foto, a suo tempo presentate alla mostra presso la Sorbona a Parigi nel 2017, del direttore della fotografia francese Jaques Boumendil.

Le opere di grandi dimensioni sulla tematica del movimento in tutte le sue forme saranno il fil rouge della mostra. Come il pannello dedicato alla città di Nizza: l'artista vi si è stabilito dopo aver lasciato Parigi all'inizio degli anni 90', pur continuando a produrre anche nella campagna a Casino di Terra, tra Cecina e Volterra. L'Omaggio a Nizza città di luce, fratellanza e libertà, che ha decorato la Stazione Centrale Thiers di Nizza per molti anni. La mostra, curata da Sarah e Manuela Schinasi con la collaborazione per il catalogo della pittrice Katia Cirinei, vedrà l'eccezionale partecipazione all'inaugurazione e al catalogo di James Bradburne, museologo internazionale e attualmente direttore generale della Pinacoteca di Brera di Milano, e Ermanno Tedeschi, curatore torinese dell'opera di Schinasi.Le opere di Schinasi si trovano nelle collezioni di musei e Istituzioni pubbliche come il Musée du Petit Palais di Ginevra, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, il Museo di Arte Moderna di Bat Yam, la Corcoran Gallerydi Washington, il Jewish Museumdi New York, il Museo d'Arte Moderna di Rio de Janeiro, la Collezione della città di Angers, il Castello-Museo di Cagnes sur Mer, il Museo Italiano U. Nahon di Arte Ebraica a Gerusalemme, il Museo MEISFerrara, la Fondazione Livorno a Livorno e la Pinacoteca di Cecina, Università degli Studi di Pisa, Ambasciata d'Italia di Monte Carlo, Ben Uri Art CollectionLondra."Un ebreo della Storia" come lo stesso Schinasi si definiva, ha sviluppato la sua ricerca artistica legandola fortemente al recupero della memoria e dell'identità ebraica, in difesa di perseguitati e oppressi e con un marcato impegno personale per la pace e la lotta contro ogni discriminazione, l'antisemitismo in primis e sui valori universali comuni a tutti gli uomini.Un grande amore per la pittura e l'arte che si riflette nelle creazioni dell'artista: dalla pittura murale di 42 metri che raffigura l'allegoria dell'Ippodromo dell'ex Tenuta Presidenziale di San Rossore a Pisa(1972), a quello esposto nell'atrio della Stazione di Cecina, in cui Schinasi dipinge lo storico incontro tra Papa Giovanni Paolo II e l'allora Rabbino Capo di Roma, Rav Elio Toaff, a cui nel 2016, l'artista ha dedicato un busto in bronzo, in occasione del primo anniversario dalla morte del Rabbino.All'arte si affianca un grande interesse per le attività culturali a livello internazionale e istituzionale, in particolare con le Ambasciate italiane e gli Istituti di Cultura all'estero. Nel corso degli anni questa collaborazione si è tramutata in rapporti di amicizia e stima con ambasciatori italiani in tutto il mondo, fra i quali l'Ambasciatore Pietro Cordone, compagno di scuola dell'artista in Egitto, e gli ambasciatori Pasquale Terracciano, Massimo Gaiani, Giorgio Marrapodi, Francesco Maria Talò.L'Aja, nel cuore dell'Europa, sarà lo scenario della prima di una serie di tappe per ricordare l'opera di Daniel Schinasi, dalla sua ultima grande mostra che fu 'Daniel Schinasi. Il viaggio neofuturista', curata da Giorgio Bacci, organizzata da Fondazione Livornoe Fondazione Livorno Arte e Cultura, con i Presidenti Riccardo Vitti e Luciano Barsotti, inaugurata nel Gennaio 2019. È in corso la creazione degli Archivi Neofuturisticon il curatore Ermanno Tedeschi. (ANSA).