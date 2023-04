'Italian Wonder', mostra ad ambasciata d'Italia a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAR - 'Italian Wonder' - 'La meraviglia d' Italia' - in 16 grandi, eppure essenziali scatti di Massimo Listri. Fotografie che scrutano angoli e tesori secolari e contemporanei della architettura italiana, d' interni e di esterni: la prima mostra del fotografo di fama mondiale nella capitale Usa, curata dall' architetto Renata Cristiana Mazzantini, si e' aperta ieri all'ambasciata d'Italia a Washington alla presenza dell' ambasciatrice. Mariangela Zappia.

"Sono immagini senza tempo che portano capolavori dell'architettura italiana nel XXI secolo", ha detto Zappia, evidenziando come "Massimo Listri ha un talento unico nel rappresentare l'arte, usare prospettive e dare vita agli interni dei più bei palazzi italiani attraverso foto che diventano a loro volta arte". Organizzata dall' 'Istituto Italiano di Cultura di Washington in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Washington D.C., la rassegna di immagini presenta al pubblico prospettive di palazzi, musei e altri luoghi straordinari in Italia. Palazzi d'arte e di storia da tutto il territorio italiano: da Palazzo Butera a Palermo, a Palazzo Reale a Venezia, a saloni del Quirinale. Ma anche scatti che si stringono su dettagli di marmi e dipinti per riallargarsi su grandi portoni o soffitti intarsiati. Celebrato a livello internazionale Listri ha portato le sue fotografie in esibizioni spesso in grandi musei di pregio come la 'Morgan Library & Museum' di New York, Palazzo Pitti a Firenze, il 'Museums of Modern Art' di Buenos Aires. "E' la mia prima mostra in una ambasciata - ha detto all' ANSA Listri, che ha pubblicato oltre 80 libri d'arte, inclusi volumi straordinari delle edizioni di Franco Maria Ricci - e sono particolarmente onorato e grato di essere stato invitato con le mie opere nella nostra rappresentanza all' estero piu' prestigiosa. In questa grande 'hall' d' Italia all'estero, bellissima". Architetto, curatrice d'arte, impegnata soprattutto nel restauro e rilancio dei grandi palazzi storici d'Italia, curatrice del famoso progetto 'Quirinale Contemporaneo', Mazzantini ha osservato che L'obiettivo di Massimo Listri cerca l'armonia musicale e la perfezione divina dell'architettura, inseguendo la musica congelata negli spazi. Allo stesso tempo - ha osservato Mazzantini - riempie i luoghi di ricordi ed emozioni che rendono unica la sua "arte di rappresentare l'arte. Architetto, curatrice d'arte, impegnata soprattutto nel restauro e rilancio dei grandi palazzi storici d'Italia, curatrice del famoso progetto 'Quirinale Contemporaneo', Mazzantini ha commentato con l' ANSA: "E' una bella mostra che riesce a rappresentare l' Italia antica quanto quella moderna, la stratificazione della nostra storia e arte piu' bella attraverso le generazioni.In questi 16 scatti ci sono la complessita' e diacronia della nostra Italia". (ANSA).