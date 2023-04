Dantedì: ricordata in Argentina la grande festa del 1965

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 MAR - La sezione argentina della Dante Alighieri ha celebrato quest'anno il Dantedì con una conferenza in cui il suo presidente, Marco Basti, ha proposto una rilettura dei giornali che nel 1965 commemorarono a Buenos Aires il settimo centenario della nascita del Sommo Poeta.

Oltre a quello di Basti dal titolo 'Dante in Argentina nel 1965', la conferenza ha ospitato un intervento del professor Daniel Capano, uno dei massimi studiosi danteschi nel Paese sudamericano, che ha dissertato su 'Dante verso una poesia dell'eternità'.

All'ANSA Basti ha sottolineato che "nel 1965 i 700 anni dalla nascita del poeta furono celebrati in pompa magna". Il governo dell'allora presidente Arturo Illia, di chiare origini italiane, "costituì uno specifico comitato presieduto da lui stesso, con la partecipazione praticamente di tutto il governo argentino.

Furono molte centinaia - ha raccontato - le iniziative da parte di associazioni italiane e non. Per noi della Dante Alighieri il clou fu l'inaugurazione della biblioteca, cerimonia a cui intervennero il presidente della Repubblica italiano Giuseppe Saragat, il ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, e il presidente argentino Illia".

Quell'anno molti giornali dedicarono articoli di analisi e di cronaca all'evento, e in particolare il Corriere degli italiani riservò ripetutamente la sua terza pagina ad una serie di articoli fra cui uno sull'attrazione per Dante di José Luis Borges, che poi tenne su questo una conferenza, un altro dal titolo 'Beatrice sorrise e Dante svenne' e un terzo per annunciare la ristampa della Divina Commedia tradotta in spagnolo dal presidente della Repubblica Bartolomé Mitre.

