Casini e il suo libro sbarcano in Ue, 'Parlamenti sono centrali'

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAR - La centralità della politica, dell'Ue e, soprattutto, dei Parlamenti. Pier Ferdinando Casini e il suo libro sbarcano a Bruxelles e il senatore bolognese, all'undicesima legislatura, ha rinnovato alla platea europea il suo appello a non marginalizzare il lavoro parlamentare di fronte ai leader di corto respiro e all'avanzare dei sovranismi.

"Io sono un sovranista. Sono un sovranista europeo", è stato l'esordio di Casini alla presentazione di 'C'era una volta la politica. Parla l'ultimo democristiano', all'Istituto di cultura italiano in Belgio.

Ad ascoltarlo c'era una sala gremita di eurodeputati, funzionari europei, diplomatici, curiosi. "Lei, come l'Italia, rappresenta una storia di successo", è stata la presentazione che l'ambasciatore italiano in Belgio, Federica Favu, ha dedicato al senatore. Sul palco, il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni e il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr, Raffele Fitto. "Il primo mi ha ricordato che non è mai stato democristiano, il secondo non può dirlo", ha scherzato Casini prima di sottolineare uno dei messaggi chiave del libro: l'importanza del ritorno della politica. "Il lavoro del Parlamento è fondamentale, in un sistema bipolare o proporzionale, non bisogna dimenticarlo", ha ribadito, rilevando come "i sovranisti nazionali portino fuori strada, anche in Paesi più forti del nostro". "Lui è il più grande leader parlamentare", gli ha fatto eco Gentiloni che, di ritorno da una missione particolarmente delicata nella Tunisia in crisi, ha rimarcato "il ruolo che può avere la diplomazia parlamentare.

Sarebbe utile, per esempio, che una delegazione parlamentare italiana andasse in Tunisia a sostenere il Parlamento" dello Stato nordafricano.

Fitto, un passato nella Dc e un presente da dirigente di Fdi e ministro del governo Meloni, ha invece osservato la necessità che gli interessi dell'Ue e quelli dei Paesi membri trovino una "logica convergenza". "Il tema della risposta da dare all'Ira statunitense pone un problema che è nazionale ed europeo. Per questo, il tema della flessibilità è importante e si collega alle risorse disponibili" per i singoli Stati, ha spiegato Fitto riferendosi alla necessità che, per i Paesi senza spazio fiscale elevato come l'Italia, sia concessa meno rigidità sulle risorse del Pnrr. (ANSA).