'Binary Codex', Andrea Anastasio tra Italia e India

(ANSA) - NEW DELHI, 25 MAR - È stata inaugurata ieri a Mumbai la mostra "Binary Codex", la retrospettiva del lavoro trentennale tra Italia e India del designer e artista Andrea Anastasio, su iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai.

L'opening è stato seguito da un incontro sul tema "Convergenze tra arte e design, industria e artigianato, in Italia e India", con Anastasio in conversazione con Nanci Adajania.

L'esibizione, già presentata l'anno scorso a Delhi all'Istituto Italiano di Cultura, è promossa dall'Ambasciata italiana di New Delhi in collaborazione con il museo Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, che la ospita all'interno della galleria Premchand Roychand. In questa nuova edizione di "Binary Codex", ai lavori di Anastasio sono affiancate alcune opere create in collaborazione con gli artisti indiani Bhajju Shyam e Avinash Veeraraghavan, oltre ad una nuova collezione realizzata dal designer per KAASH Foundation.

La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio: nel corso delle prossime settimane si terranno varie attività collaterali, tra cui workshop e incontri con gli studenti delle accademie d'arte attive nella città. (ANSA).