Slovacchia: ambasciatrice Flumiani visita l'Università Comenio

(ANSA) - BRATISLAVA, 24 MAR - L'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia, Catherine Flumiani, ha visitato ieri la facoltà di pedagogia dell'Università Comenio di Bratislava dove è stata accolta dalla preside Katarina Zilkova e dal responsabile della cattedra di lingue e letterature romanze Mojimir Malovecky.

La visita si è svolta nel quadro delle iniziative per la promozione della lingua italiana in Slovacchia e ha consentito di approfondire le opportunità di cooperazione nel settore della didattica, della cooperazione interuniversitaria e della cultura.

L'ambasciatrice, che ha visitato assieme alla preside la mostra "Eccellenze Italiane: la nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi" organizzata presso l'ateneo dall'Istituto di cultura italiano di Bratislava, ha sottolineato l'importanza di aprire a un maggior numero di studenti, anche appartenenti ad altre facoltà, i corsi di lingua e letteratura italiana.

In un incontro con gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, sono state illustrate le opportunità per le borse di studio per gli studenti internazionali offerte dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e da singoli atenei italiani. (ANSA).