Madrid assapora i versi di Leopardi con Gabriele Lavia

(ANSA) - MADRID, 22 MAR - Da 'A Silvia' a 'Passero solitario', dal 'Canto notturno di un pastore errante dell'Asia' a 'La sera del dì di festa': c'è buona parte del meglio di Giacomo Leopardi in 'Lavia dice Leopardi', spettacolo andato in scena in serata all'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid. Nell'occasione, il pubblico locale ha così potuto assaporare diversi dei versi più celebri del poeta di Recanati, rielaborati dall'originale reinterpretazione dell'attore e regista milanese Gabriele Lavia. Durante la rappresentazione, non sono mancati neppure momenti di interazione con alcuni dei presenti: in alcune parti, gli spettatori sono stati chiamati da Lavia ad accompagnarlo nella recitazione, avvenuta integralmente a memoria.

In conclusione, finale a sorpresa con l'invito a salire sul palco per Nicola Luisotti, direttore ospite principale del Teatro Real di Madrid. Insieme, l'attore e il maestro hanno improvvisato una versione con musica de 'L'Infinito'. La messa in scena di 'Lavia dice Leopardi' nella capitale spagnola, un'iniziativa dell'Iic madrileno, è stata realizzata in omaggio alla Giornata mondiale della poesia, ricorrenza celebrata ieri.

"Per me dire Leopardi a una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza", aveva spiegato l'attore per presentare lo spettacolo. "Anche se per tutto il tempo dello spettacolo rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero equivale per me a fare una maratona restando fermo sul posto". (ANSA).