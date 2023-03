Gabriele Lavia a Madrid per una serata dedicata a Leopardi

(ANSA) - MADRID, 22 MAR - Uno spettacolo volto non a leggere o interpretare, ma a "riversare sul pubblico" le più intense liriche di Giacomo Leopardi: in ciò consiste 'Lavia dice Leopardi', rappresentazione in programma stasera alle ore 20 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo).

Da 'A Silvia' a 'Passero solitario', dal 'Canto notturno di un pastore errante dell'Asia' a 'La sera del dì di festa', saranno diversi i componimenti celebri del poeta che verranno rievocati sul palco da Gabriele Lavia, attore e regista con alle spalle svariate esperienze in alcuni dei teatri più importanti d'Italia.

L'intenzione di Lavia è di concentrarsi in particolare sul soggiorno di Leopardi a Pisa, avvenuto tra il 1827 e il 1828: periodo in cui il poeta scoprì una "nuova voglia di sondare la parola e il suono in un momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica".

"Le poesie di Leopardi sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, non ci vuole altro", è la riflessione di Lavia. "Da ragazzo volli impararle a memoria, per averle sempre con me. Da quel momento non ho mai smesso di dirle. Per me dire Leopardi a una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza".

La messa in scena di 'Lavia dice Leopardi' si inserisce nel quadro del ciclo 'In scena a Palazzo'.