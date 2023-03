Nuovo video presenta Istituto Italiano di Cultura di Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 18 MAR - Viene lanciato oggi "Feel Italy in the Heart of Delhi", "Sperimenta l'Italia nel cuore di Delhi", il nuovo video di presentazione dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi.

In due minuti e mezzo, il video, filmato da Jacopo Bellomo, riassume le molteplici attività del centro, che spaziano da mostre, concerti, spettacoli di danza, corsi di italiano e di cucina, conferenze, dibattiti e presentazioni di libri.

Grazie anche alle riprese di un drone, che mostra dall'alto l'edificio e il giardino, si visitano i vari ambienti dell'istituzione culturale, una delle più vivaci e frequentate della capitale indiana, passando dagli uffici alla biblioteca, alla cucina attrezzata per i corsi.

Il video, punteggiato dai sorrisi delle persone dello staff, mostra anche il ristorante "Diva della chef Ritu Dalmia, che, con il suo menù interamente italiano, richiama ogni giorno decine di clienti, sia negli spazi al chiuso, recentemente ridecorati dal designer Andrea Anastasio.

La direttrice dell'istituto Emanuela Mennella spiega all'Ansa: "Il video aggiunge al prezioso patrimonio di iniziative e di interesse consolidato per l'Istituto, che ho 'ereditato' lo scorso dicembre dal direttore Andrea Baldi, un messaggio per conquistare altri giovani frequentatori: da oggi lo lanceremo su tutti i social, con una campagna martellante".

Il video è visibile a questo link: https://fb.watch/jlfchvIj40/ (ANSA).