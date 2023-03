Mostra 'Adagio' a Bratislava per la Giornata del Design italiano

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - In occasione della VII edizione della Giornata del Design italiano nel mondo, è stata inaugurata il 15 marzo presso la Biblioteca Universitaria di Bratislava un'esposizione che presenta alcuni progetti dello studio di architettura Opps di Firenze. La mostra, intitolata 'Adagio' e organizzata in dall'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, ha visto la partecipazione degli architetti Francesco Polci, Antonio Salvi e Paola Chiriatti, impegnati nella realizzazione del progetto di restauro delle storiche terme Grossling di Bratislava.

Gli architetti italiani hanno altresì effettuato una presentazione presso la Facoltà di Architettura e Design dell'Università Tecnica di Bratislava focalizzata sul progetto di rinnovamento del complesso di Grossling e altri progetti realizzati dallo studio.

L'ambasciatrice Catherine Flumiani, intervenuta in apertura, ha espresso viva soddisfazione per il contributo italiano alla riprogettazione di uno dei luoghi simbolici del tessuto urbano di Bratislava e ha sottolineato come il design italiano rappresenti un punto di riferimento nel mondo, unendo bellezza, tradizione ed innovazione. (ANSA).