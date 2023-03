Argentina: opera filmica del napoletano Errichiello a Baires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 MAR - 'Il tempo che vivi è più forte di te', è il titolo di un'opera filmica multicanale che l'artista napoletano Martin Errichiello presenterà a partire da 23 marzo nel Centro culturale della Recoleta a Buenos Aires.

Promossa dall'Istituto italiano di cultura (Iic) nella capitale argentina, riferisce un comunicato, il lavoro di Errichiello "è un'opera filmica multicanale liberamente ispirata all'antica favola 'Moralità del cieco e dello storpio' scritta originariamente da Esopo, riadattata da André de la Vigne (1470-1526), a sua volta ripresa e messa in scena da Dario Fo e infine rielaborata in chiave personale dall'artista in una installazione audiovisuale".

Il progetto, si precisa, "è stato vincitore nel 2019 del Premio per l'arte Italia-Argentina ed è frutto di un lungo soggiorno a Buenos Aires che ha permesso all'artista di immergersi nei centri e nelle periferie, catturare i chiaroscuri di una realtà complessa che ci interroga, avvalendosi in particolare della collaborazione di Walter Lo Votrico e Sergio Sotelo, attori argentini con disabilità visive e motorie alla loro prima esperienza artistica'.

"L'interpretazione che qui presento - scrive Errichiello - espande la sua azione narrativa e drammaturgica, proiettandola nello scenario storico e politico contemporaneo, tra i suoi fantasmi, nelle sue distopie. Così, l'espediente allegorico della parabola si fa, nel viaggio dei due attori, metafora attiva di quel dialogo impossibile che provo a riattivare, con i miei progetti, tra i "corpi" della società: tra Potere e Comunità, essenzialmente - e quindi tra Verità e Giustizia, Storia e Memoria, individuale e collettiva".

Ed è proprio il corpo - conclude - l'emblema concettuale e il medium drammatico di questo conflitto: con Walter e Sergio abbiamo performato l'ipotesi di un corpo resistente che in un lento viaggio dalle rovine dei margini urbani vaga verso l'indifferenza dei centri, tra i fantasmi dei corpi scomparsi della Storia". (ANSA).