Zeffirelli conformista ribelle, a Hollywood la premiere

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il mito del regista Franco Zeffirelli torna a vivere per una serata speciale in California in occasione di Los Angeles Italia - Film Fashion and Art Festival promosso col sostegno della D.g. cinema del MiC e di Intesa Sanpaolo. Sarà infatti la proiezione speciale in anteprima USA del documentario di Anselma Dell'Olio "Franco Zeffirelli - Conformista ribelle" prodotto da La Casa Rossa e Rs Productions, in collaborazione con Rai Cinema e il patrocinio della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, ad inaugurare il Gala della kermesse tricolore che da 18 anni anticipa gli Academy Awards.

Un evento che prevede anche la premiazione speciale dei tre artisti italiani in corsa: la regista Alice Rohrwacher (con il cortometraggio Le pupille prodotto da Alfonso Cuaron), Aldo Signoretti (collaboratore di Baz Luhrmann per il film Elvis) e Lorenzo Zurzolo (protagonista del film EO del polacco Jerzy Skolimowski, già premiato nella serata inaugurale di LA Italia).

Nonché del regista Paolo Genovese (Filmmaker dell'anno insieme al collega Carlo Carlei) e del produttore Tarak Ben Ammar (per il costante sostegno al cinema italiano e in particolar modo a Franco Zeffirelli per il quale ha prodotto ben tre film: Gesù, La Traviata e Il giovane Toscanini). "Sono felice di essere premiato insieme a tanti colleghi e amici italiani e in occasione della celebrazione del centenario di un Maestro, Franco Zeffirelli, al quale mi ha legato una profonda amicizia e collaborazione. Ho avuto l'onore - dice il produttore franco-tunisino - di aver contribuito alla realizzazione di tre suoi gioielli conosciuti in tutto il mondo e il nostro sodalizio mi ha anche permesso di lanciare l'industria cinematografica in Tunisia. Ringrazio il Festival LA, Italia e il suo presidente onorario Tony Renis per un premio - conclude Ben Ammar - a cui attribuisco un valore particolare dato che l'Italia rappresenta per me una seconda casa e dove risiede la mia società, Eagle Pictures, partner di alcuni tra i più prestigiosi Studios americani quali Paramount e Sony Pictures e che ha appena prodotto, insieme a quest'ultima, che Equalizer 3 con Denzel Washington, portandone le riprese del film sulla Costiera Amalfitana" conclude Ben Ammar. (ANSA).