Italian Design Day: Messico, i principi di Ludovica Serafini

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 09 MAR - L'architetto italiano Ludovica Serafini, fondatrice dello Studio Palomba Serafini, ha offerto a Città del Messico una conferenza in una iniziativa dell'Istituto italiano di cultura (Iic) riguardante l'Italian Design Day.

Intervenendo nell'ambito del tema proposto incentrato sulla "qualità nel design come progetto illuminotecnico" che "implica una visione innovativa e trasversale dell'architettura e del design", Serafini ha evidenziato che "la qualità intesa come fattore di sviluppo sostenibile e responsabile, non è un semplice lusso".

Si tratta, ha spiegato, di "un elemento fondamentale per garantire la durabilità dei prodotti", sottolineando che è proprio questo "il valore su cui si muove tutta la progettazione curata dallo Studio Palomba Serafini".

L'architetto italiano ha quindi sostenuto che "questo significa investire in nuovi materiali, nuovi approcci e soluzioni, andare oltre le barriere tradizionali per raggiungere una prospettiva più ampia".

Tra i progetti realizzati dallo studio Palomba-Serafini Associati ci sono, tra gli altri, la ristrutturazione di un vecchio frantoio vicino alla città di Lecce e la riconversione di un edificio storico in un boutique hotel (Palazzo Daniele), in Puglia.

Fondato nel 1994, quello di Ludovica Serafini è uno degli studi di architettura e design più importanti e riconosciuti a livello internazionale con sede a Milano, che pone l'accento su tre aspetti essenziali: durabilità, disassemblaggio e riciclabilità del prodotto.

In una nota, l'Iic della capitale messicana ha sottolineato che L'architetto intervenuto, "multiforme e vulcanico, si ispira alla vita di tutti i giorni e alle bellezze della natura. I suoi progetti raccontano qualcosa di intimo e personale da rivelare agli altri".

Tra vari premi internazionali, ha ricevuto due 'Compasso D'Oro', l'Ahead Award e il German Design Award, collaborando alla progettazione di architetture e mostre in tutto il mondo, con alcuni dei marchi più affermati come Artemide, Benetti, Boffi, Driade, Giorgetti, Fiam, Flaminia, Foscarini e Kartell.

