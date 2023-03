Design italiano: a Sofia conferenza Silvana Annichiarico

(ANSAmed) - SOFIA, 09 MAR - Il prossimo 16 marzo l'Arch.

Silvana Annicchiarico terrà a Sofia una conferenza dal titolo: "Il design italiano: dalla funzionalità alla sostenibilità" presso la Galleria "Akademiya". L'evento è organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Sofia, dall'Istituto Italiano di Cultura e da ITA, con la partecipazione di Confindustria Bulgaria e in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Belle Arti di Sofia. L'ingresso è libero e la conferenza si svolgerà in italiano, con traduzione simultanea in bulgaro.

L'Architetto Silvana Annicchiarico è uno dei maggiori esperti nel settore del design italiano. Durante la conferenza offrirà una panoramica delle nuove tendenze nel settore: passando in rassegna alcuni degli esemplari più significativi della storia del design italiano dal dopoguerra a oggi, si cercherà di evidenziare come il design abbia contribuito a ridefinire l'identità individuale e collettiva, trasformando il binomio di forma e funzione in quello di etica ed estetica.

Finita l'epoca dei Maestri, diventato professione di massa, oggi il design è sempre più un dispositivo che si interroga sulla salvaguardia dell'ambiente e che fa della sostenibilità non solo un obiettivo ma anche un valore primario.

L'Architetto Silvana Annicchiarico ha ideato e diretto importanti mostre, fra le quali quelle dedicate a Ettore Sottsass, Mario Bellini, Fratelli Campana, Charles e Ray Eames, Joe Colombo, Franco Albini, Lina Bo Bardi, Fabio Novembre, Gino Sarfatti, Ugo La Pietra.

La conferenza si inserisce nell'ambito delle manifestazioni dell'Italian Design Day 2023, una rassegna tematica annuale organizzata dal 2017 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Farnesina in collaborazione e con il supporto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. (ANSAmed).