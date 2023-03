In Romania seconda edizione della rassegna del film italiano

(ANSA) - BUCAREST, 06 MAR - Ha preso il via oggi a Bucarest la seconda edizione della rassegna "Visuali Italiane, nuovo cinema italiano in Romania", manifestazione organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura a Bucarest, dall'Ambasciata d'Italia e dall'Ice che già l'anno scorso riscosse successo.

L'evento sarà itinerante e si svolgerà da oggi fino al 12 marzo nel Museo nazionale del contadino nella capitale, per poi continuare dal 21 al 26 marzo al cinema Victoria e al cinema Arta di Cluj-Napoca e dal 30 marzo al 2 aprile al cinema Victoria di Timisoara, città capitale europea della cultura.

La selezione principale dei film include: Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; Piano piano di Nicola Prosatore; Notte Fantasma di Fulvio Risuleo; Atlantide di Yuri Ancarani; Spaccaossa di Vincenzo Pirrotta; Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel; A Chiara di Jonas Carpignano; Io e Spotty di Cosimo Gomez; L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni; Esterno notte di Marco Bellocchio; Milano calibro 9 di Fernando Di Leo; La voglia matta di Luciano Salce.

Il cinema italiano ha una storia e una tradizione riconosciute e apprezzate nel mondo, ma le nuove tendenze sono altrettanto meritevoli di essere scoperte. "In un confronto continuo tra passione per il reale e trascendenza, tra lucidità dello sguardo e visionarietà, il nostro cinema racconta la marginalità, l'adolescenza, l'alterità ma anche la Storia e il potere", ha dichiarato la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Laura Napolitano. Il programma del Festival prevede anche una tavola rotonda a valenza economico-industriale organizzata da Ice Agenzia, con la partecipazione dei principali stakeholder pubblici e privati del settore. (ANSA).