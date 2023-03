Apre Los Angeles - Italia, tanti ospiti al Chinese Theatre

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il regista polacco Jerzy Skolimowski, candidato all'Oscar col film EO (interpretato da Lorenzo Zurzolo), il compositore Justin Hurwitz (premio Oscar per la colonna sonora di La La Land e nuovamente in corsa per Babylon), gli sceneggiatori e registi premi Oscar Bobby Moresco e Nick Vallelonga, l'attore Ted Neeley (a cinquant'anni dall'uscita del film Jesus Christ Superstar di Norman Jewison), la nuova star del cinema d'azione Frank Grillo (protagonista del recente film Lamborghini - the man behind the legend) sono alcuni degli ospiti intervenuti alla serata inaugurale di Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival che domenica sera ha preso il via al TCL Chinese Theater in hollywood. La 18ª edizione della kermesse è promossa col sostegno della direzione generale Cinema del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo. Ed è stata proprio Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura ad inaugurare il festival presieduto quest'anno dalla produttrice Raffaella de Laurentiis (erede del leggendario Dino). Una cerimonia, presieduta dal nuovo Console Generale d'Italia in California, Raffaella Valentini, all'insegna dell'orgoglio per gli ottimi risultati sul fronte della produzione e dell'incoming nella penisola di nuovi film internazionali. Sul red carpet hanno sfilato tra i tanti ospiti Ferzan Ozpetek, Maria Sole Tognazzi, Violante Placido, Max D'Epiro, Giorgio Colangelo, e Pippo Mezzapesa, insieme ai produttori Andrea Iervolino, Chiara Tilesi e Verdiana Bixio. Aspettando l'arrivo odierno al TCL Chinese Theatre dell'attrice indiana Jacqueline Fernandez, della regista Catherine Hardwicke e di Diane Warren (in corsa per l'Oscar con la canzone Applause dal film Tell It Like A Woman prodotto da Ilbe e We Do It Together). E anche di Sabrina Impacciatore e del regista e attore Mike White, co-protagonista e artefice della serie The White Lotus (che il network HBO ha prodotto a Taormina). E poi nei giorni successivi anche di Paolo Genovese e dei candidati all'Oscar Alba Rohrwacher (per il corto Le pupille), Aldo Signoretti (per Elvis) e Lorenzo Zurzolo (per EO). Tutti attesi all'Istituto Italiano di cultura venerdì 10 marzo a poche ore dalla cerimonia degli Academy Awards. (ANSA).