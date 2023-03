Impacciatore e Zurzolo tra le stelle di Los Angeles, Italia

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sabrina Impacciatore - ormai una star in America per l'acclamata seconda stagione di The White Lotus girata a Taormina, vincitrice del Golden Globe e del Sag Award insieme agli altri attori per il miglior cast di commedia - e Lorenzo Zurzolo, protagonista del film polacco EO di Jerzy Skolimowski candidato all'Oscar sono tra i protagonisti di Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival che verrà inaugurato domenica 5 marzo dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. A Impacciatore, Zurzolo e all'americano Mike White, creatore di The White Lotus, sono stati attribuiti gli Excellence Awards. La manifestazione, in programma al TCL Chinese Theatre fino all'11 marzo, promuove il meglio della nostra industria di cinema ed audiovisivi, alla vigilia della notte degli Oscar. Con il sostegno del Dg Cinema del MIC e la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova. I tre artisti arricchiscono il gruppo di talenti attesi sulla West Coast Usa a cominciare dai candidati all'Academy Award Alice Rohrwacher (per il cortometraggio Le pupille realizzato con Alfonso Cuaron) e Aldo Signoretti (per l'hair style del film Elvis di Baz Luhrmann) unitamente alla compositrice premio Oscar Diane Warren, nuovamente in corsa per la statuetta d'oro con la canzone Applause (cantata da Sofia Carson per il film "Tell It Like A Woman" prodotto da Ilbe e We Do It Together e diretto da 7 registe incluso Maria Sole Tognazzi e Catherine Hardwicke). E ancora, Ferzan Ozpetek (a cui sarà dedicata una retrospettiva), Paolo Genovese, Pippo Mezzapesa, Andrea Pallaoro, Violante Placido, Andrea Scarduzio e il costumista Andrea Sorrentino. Con un cartellone ricco di oltre 100 proiezioni (tra lungometraggi, documentari e corti) programmate tra il TCL Chinese Theater e la piattaforma on line Eventive.org, L.A., Italia 2023 è presieduto dal regista Bobby Moresco (premio Oscar per "Crash") e dalla produttrice Raffaella De Laurentiis. "Sarà per me un vero onore e una grande emozione partecipare alla cerimonia che darà ufficialmente il via all'edizione 2023 di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival - ha dichiarato Borgonzoni -. Da ben diciotto edizioni la rassegna racconta la nostra bella Italia attraverso un programma costruito attorno al meglio del cinema italiano e ai suoi straordinari protagonisti, conquistando sempre più un pubblico già profondamente affascinato dal nostro Paese. Per l'intero settore - tra i pilastri su cui poggia l'economia italiana, nonché tra le massime espressioni della nostra cultura - si tratta di un'importante occasione per aprire a nuove opportunità di promozione e di crescita". Tra le altre eccellenze attese, l'attore americano Ted Neeley, protagonista di Jesus Christ Superstar di Norman Jewison e l'attore italo-americano dell'anno Frank Grillo interprete di Lamborghini - The Man Behind The Legend. L.A., Italia 2023, è promosso dall'Istituto Capri nel mondo, con il patrocinio del ministero degli Esteri, del Consolato Generale d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow e Colorado Film.

