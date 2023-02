Biennale: architetto Siza Vieira firmerà padiglione Vaticano

(ANSA) - LISBONA, 28 FEB - Sarà il famoso architetto portoghese Álvaro Siza Vieira a firmare il padiglione del Vaticano alla Biennale di Architettura di Venezia, in programma dal prossimo 20 maggio al 26 novembre. La nuova opera dell'archistar portoghese, già premio Pritzker nel 1992, nonché Leone d'oro alla carriera sempre a Venezia, alla Mostra di Architettura del 2013, è in realtà un progetto da realizzare in collaborazione con lo Studio Albori, collettivo multidisciplinare milanese composto da Emanuele Almagioni, Giacomo Borella e Francesca Riva, molto sensibili al tema del paesaggio e alle questioni della sostenibilità energetica e ambientale. L'installazione di Siza Vieira è ancora avvolta in un alone di mistero e verrà presentata in dettaglio a marzo, in data ancora da definire, nella Città del Vaticano. Il curatore, l'architetto italiano attivo in Portogallo, Roberto Cremascoli, ha descritto alla stampa portoghese l'intervento del maestro (90 anni il prossimo 25 giugno) come "un gesto poetico" ispirato all'idea di "amicizia sociale" come si ricava dalle encicliche "Laudato si'" e "Fratelli tutti", di Papa Francesco. Lo spazio espositivo si situerà nell'abbazia benedettina dell'isola di San Giorgio Maggiore, con percorsi fra le sale interne e gli orti esterni, e rappresenta un ritorno dell'artista portoghese a Venezia, dove il suo primo intervento in campo di Marte, alla Giudecca, risale agli anni '80 del secolo scorso. (ANSA).