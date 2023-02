Polonia: a Cracovia conferenza su Gustav Herling

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia ha organizzato nella propria sede, per oggi, una conferenza su Gustav Herling, polacco di nascita, internato in Unione Sovietica, oltre che membro del II Corpo d'Armata del Generale Anders; intellettuale eclettico e impegnato, nonché un ponte culturale tra la Polonia, l'Italia e Napoli dove ha vissuto per molti decenni.

Durante l'evento, dal titolo "Gustaw Herling: un ritratto tra Italia e Polonia", verrà approfondito il ruolo di Herling nella letteratura e nell'impegno civile del secondo dopoguerra.

Parteciperanno Andrea F. De Carlo, professore di Lingua e letteratura polacca presso l'Università degli studi di Napoli L'Orientale; Marta Herling, segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, fondato a Napoli da Benedetto Croce; Magdalena Śniedziewska, ricercatrice presso l'Istituto di Filologia Polacca dell'Università di Breslavia; Józef Maria Ruszar, direttore dell'Instytut Literatury di Cracovia. È prevista la traduzione simultanea dall'italiano al polacco.

