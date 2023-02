Ucraina: a Istituto cultura Lisbona docu-film 'Kordon'

(ANSA) - LISBONA, 24 FEB - A un anno di distanza dall'aggressione russa all'Ucraina, l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, sotto gli auspici dell'Ambasciata d'Italia in Portogallo, aderisce all'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale proiettando oggi, 24 febbraio, il docu-film "Kordon" (Confine) di Alice Tomassini, prodotto da Vatican Media (Centro Televisivo Vaticano) e Tenderstories (società italiana di produzione audiovisiva).

"Kordon" racconta la storia di cinque volontarie ucraine i cui percorsi si intrecciano in una stazione di periferia al confine tra Ucraina e Ungheria, dove si ritrovano a fare da spola tra i due Paesi per aiutare e ridare speranza al loro popolo. Le loro storie si rispecchiano in quelle degli oltre sette milioni di donne e bambini che, in fuga dalla guerra, nell'ultimo anno si sono trovati a dover scappare dal proprio Paese lasciandosi tutto alle spalle. Il docu-film sottolinea l'importanza del ruolo delle donne come operatrici di pace dinanzi a un mondo in conflitto, raccontando un emozionante ritratto di resistenza, coraggio e solidarietà. Presentato in anteprima mondiale nel corso della "Festa del Cinema di Roma 2022", dove si è aggiudicato il premio come "Miglior Film su tematiche straniere", "Kordon" è stato poi proiettato in occasione dell' "UK Film Festival" a Londra vincendo come "Best Documentary", e a Berlino presso il "Doc.Berlin Documentary Film Festival" ottenendo un notevole successo di pubblico e critica.

