A Madrid la Fiera di arte contemporanea, anche Italia

(ANSA) - MADRID, 22 FEB - È partita oggi a Madrid l'edizione 2023 di Arco, fiera internazionale di arte contemporanea incentrata quest'anno sull'analisi della regione mediterranea.

All'evento sono state invitate 211 gallerie di 36 paesi, ospiti del grande spazio per congressi Ifema. Le porte della fiera rimarranno aperte fino a domenica 26 febbraio.

Per l'occasione, anche l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha predisposto uno spazio da dedicare all'arte contemporanea: sarà infatti ospitata a partire dal 25 febbraio 'El mar entre tierras', una triplice esposizione che ha il Mediterraneo come fine comune e a cui hanno lavorato diversi artisti italiani. La prima mostra, 'Corpi e paesaggi meridiani' è stata curata da Marisa Albanese, Umberto Manzo, Roselena Ramistella in collaborazione con Studio Trisorio, La seconda, 'Passaggi', è di Giuseppe Lana con la galleria Giorgio Persano.

La terza, 'Love Difference', è di Michelangelo Pistoletto in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e la Galleria Giorgio Persano.

Sempre in concomitanza con Arco, così come di alcuni altri appuntamenti legati all'arte in programma in questi giorni a Madrid (Urvanity e Art Madrid) un altro artista italiano, Gianluca Lattuada, ha dato vita a un nuovo progetto, già accessibile al pubblico: si tratta dell'esposizione "You were in my dreams last night", un'installazione situata all'interno di un'antica vetrina di un negozio storico del centro della capitale spagnola, in piazza Alonso Martinez. Il progetto consiste in una serie di disegni esposti con cornici di stile barocco recuperate al Rastro (mercato d'antiquariato che si svolge ogni domenica mattina nel quartiere La Latina).

L'obiettivo, secondo Lattuada stesso, è di "rappresentare l'inconscio di ognuno di noi". (ANSA).