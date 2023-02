Brasile: la scuola Dante di San Paolo riconquista la parità

(ANSA) - SAN PAOLO, 14 FEB - L'Istituto scolastico Dante Alighieri di San Paolo celebra il riconoscimento della parità per il suo liceo, recuperando così uno status perso durante la Seconda guerra mondiale, quando la dittatura di Jetulio Vargas, schierata con gli Usa contro Italia e Germania, vietò l'insegnamento dell'italiano e del tedesco, e ordinò che il nome della scuola fosse cambiato (diventando Visconte di San Leopoldo).

Grazie al riconoscimento, gli studenti che nel 2025 termineranno le scuole superiori potranno così sostenere anche l'esame di Stato e conseguire la maturità italiana.

La parità era un grande desiderio del presidente della Dante Alighieri, José Luiz Farina, che negli ultimi anni si è speso a fondo assieme al suo management per ottenerla, arricchendo l'offerta bi-curriculare. E il risultato è arrivato "in quattro anni - spiega Farina -. L'iter più rapido, se paragonato a quello affrontato dagli altri due Istituti brasiliani che hanno ottenuto la parità, la scuola Eugenio Montale di San Paolo che ne ha impiegati nove, e la Fondazione Torino creata dalla Fiat a Belo Horizonte, ben undici".

La Dante Alighieri, nata sull'onda dell'immigrazione italiana di fine Ottocento, aprì i suoi battenti il 9 luglio 1911, "grazie anche alle donazioni delle famiglie Crespi e Matarazzo", spiega il presidente, e nel 1913 sessanta studenti di entrambi i sessi iniziarono le loro attività nell'edificio disegnato dal conte fiorentino, l'architetto Giulio Micheli, in cui la scuola ha sede ancora oggi, a Cerqueira Cesar, e dove dal 1946 ha riacquisito il nome delle origini, tornando ad essere Dante Alighieri.

Secondo il console Domenico Fornara, il riconoscimento della parità riporta la scuola alla sua "missione originaria di istruzione secondaria italiana", contribuendo a costruire una "italianità contemporanea e consolidando l'interesse dei giovani per il sistema di formazione universitaria" in Italia.

"Il Collegio Dante Alighieri è una componente importante della storia degli italiani a San Paolo e in oltre 100 anni di attività ha contribuito alla formazione della classe dirigente della città e dello Stato", afferma il diplomatico. (ANSA).